Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по жилым
районам Донецка. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима
прекращения огня (СЦКК).
Согласно информации оборонного ведомства ДНР, украинская
армия в 14:02 по московскому времени открыла огонь из артиллерийских орудий по
Петровскому району города. В Народной милиции республики отметили, что всего по
Донецку было выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра.
Ранее стало известно, что представители Минздрава РФ посетили регионы, принявшие беженцев из Донбасса, где оценили качество оказания медицинской помощи на местах, передает Infox.
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