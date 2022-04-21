Петровский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ

Согласно информации оборонного ведомства ДНР, украинская

армия в 14:02 по московскому времени открыла огонь из артиллерийских орудий по

Петровскому району города. В Народной милиции республики отметили, что всего по

Донецку было выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра.