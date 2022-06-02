Петросян заявил, что артисты должны быть гражданами своей страны

Народный артист РСФСР, писатель-сатирик Евгений Петросян высказался о гражданской позиции артистов на фоне отъезда ряда звезд за границу.
Весной некоторые знаменитости покинули Россию и обосновались за границей. Оттуда они критиковали свою страну и ее граждан. По мнению Петросяна, такое поведение неправильно.
«На мой взгляд, российский артист прежде всего российский. В этом корень и смысл. Он должен быть гражданином своей страны, так же как все остальные. Нет никаких исключений», — поделился он с «Известиями».
Петросян подчеркнул, что паспорт гражданина РФ значит очень многое. Россияне обязаны любить и дорожить своей страной. И сейчас, когда военнослужащие участвуют в спецоперации на Украине, главной задачей артистов является их поддержка, подытожил писатель-сатирик.