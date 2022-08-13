Петросян удивил поклонников подтянутой фигурой в 76 лет

Российский юморист Евгений Петросян удивил поклонников оголенным торсом на новом снимке.
Шоумен выложил фотографию, на которой видна его подтянутая фигура. Поклонники 76-летней звезды поспешили высказать слова одобрения.
«Мужчина в самом расцвете сил! Красавец!» — заявил один из подписчиков.
Сам Петросян признался, что неравнодушен к пляжам, особенно если впереди его ждет тяжелый рабочий год. На память об отдыхе он сфотографировался в расстегнутой рубашке и с расслабленной улыбкой на лице.
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