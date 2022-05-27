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Петр Порошенко не смог выехать с Украины в Польшу

Петр Порошенко не смог выехать с Украины в Польшу
Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили на таможне при попытке выехать из страны в Польшу. Но пограничная служба его не пропустила.

Информацию о ситуации с Порошенко сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, бывший украинский президент собирался поучаствовать в Парламентской Ассамблеи НАТО. Но погранслужба не выпустила Порошенко из страны.

На территории Украины Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Ему запрещено покидать Киев без разрешения следователя.

Польша Порошенко Украина
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