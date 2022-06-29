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Петербуржцы засняли на видео бьющий из-под земли фонтан на Космонавтов

Петербуржцы засняли на видео бьющий из-под земли фонтан на Космонавтов
pxhere.com

Очередная коммунальная авария произошла в Петербурге 29 июня. Горожане заметили в Московском районе бьющий из-под земли гигантский фонтан.

Инцидент произошел у дома №52 по проспекту Космонавтов. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что струя воды, бьющая из-под земли, достигает крон деревьев. Оперативные службы уже выехали на место, отметили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Оперативные службы предприятия прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, в данный момент идет локализация дефекта. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов», — рассказали коммунальщики в интервью для «Невских Новостей».  

Коммунальные аварии в Петербурге происходят все чаще с конца зимы. Весной улицы Северной столицы неоднократно заливало кипятком. При этом глава города Александр Беглов заверял, что коммунальная сеть готова к нагрузкам. Однако фотографии периодически «плывущих» районов свидетельствуют об обратном.

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