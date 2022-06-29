Петербуржцы засняли на видео бьющий из-под земли фонтан на Космонавтов

Коммунальные аварии в Петербурге происходят все чаще с конца зимы. Весной улицы Северной столицы неоднократно заливало кипятком. При этом глава города Александр Беглов заверял, что коммунальная сеть готова к нагрузкам. Однако фотографии периодически «плывущих» районов свидетельствуют об обратном.