Петербуржцы засняли на видео бьющий из-под земли фонтан на Космонавтов

Очередная коммунальная авария произошла в Петербурге 29 июня. Горожане заметили в Московском районе бьющий из-под земли гигантский фонтан.
Инцидент произошел у дома №52 по проспекту Космонавтов. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что струя воды, бьющая из-под земли, достигает крон деревьев. Оперативные службы уже выехали на место, отметили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
«Оперативные службы предприятия прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, в данный момент идет локализация дефекта. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов», — рассказали коммунальщики в интервью для «Невских Новостей».
Коммунальные аварии в Петербурге происходят все чаще с конца зимы. Весной улицы Северной столицы неоднократно заливало кипятком. При этом глава города Александр Беглов заверял, что коммунальная сеть готова к нагрузкам. Однако фотографии периодически «плывущих» районов свидетельствуют об обратном.