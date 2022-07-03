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Петербуржцы устроили самосуд над педофилом, оголившимся на детской площадке

Петербуржцы устроили самосуд над педофилом, оголившимся на детской площадке
pxhere.com

Житель Петербурга оголился прямо на детской площадке в Приморском районе и продемонстрировал малышам и их родителям свой половой орган. Взрослые решили проучить педофила и избили его, рассказали в соцсетях очевидцы.

Инцидент произошел на Аэродромной улице. В настоящий момент извращенец находится в полиции. В отношении него уже составлен административный протокол о мелком хулиганстве, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одного педофила задержали ранее в Ленобласти. Злоумышленник проник ночью к школьнице через окно и начал трогать ее в интимных местах, сообщал телеканал «360».

петербург
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