Петербуржцы устроили самосуд над педофилом, оголившимся на детской площадке

Житель Петербурга оголился прямо на детской площадке в Приморском районе и продемонстрировал малышам и их родителям свой половой орган. Взрослые решили проучить педофила и избили его, рассказали в соцсетях очевидцы.
Инцидент произошел на Аэродромной улице. В настоящий момент извращенец находится в полиции. В отношении него уже составлен административный протокол о мелком хулиганстве, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще одного педофила задержали ранее в Ленобласти. Злоумышленник проник ночью к школьнице через окно и начал трогать ее в интимных местах, сообщал телеканал «360».