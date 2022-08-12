Петербуржцы указали на новые недостатки транспортной реформы

«Проехал я намедни на автобусе по маршруту №222, который заменил маршрутку №322 от “Удельной” до “Ладожской”. И вот что интересно: транспортная реформа по отмене коммерческих маршрутов вроде как работает, но на стекле кабины водителя написано, что маршрут обслуживается ООО “Домтрансавто”. То есть как были частные компании, так и остались», — отметил комментатор.