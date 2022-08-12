Петербуржцы указали на новые недостатки транспортной реформы

Петербуржцы продолжают жаловаться на проблемы транспортной реформы. Местные жители нашли новые недостатки в проекте губернатора Александра Беглова, утверждая, что он сделал жизнь города менее удобной.
Жалобы по этому поводу появляются под записями на странице транспортного комитета в соцсети «ВКонтакте». Некоторые горожане предлагают чиновникам лично опробовать городские автобусы, передает ФБА «Экономика сегодня».
«Приглашаю по будням в 18:45 комитет по транспорту добраться из Купчино до Старорусского проспекта на единственном общественном транспорте. Можете захватить с собой детей. Шушарцы же как-то ездят», — написала одна из пользовательниц.
Петербуржцы были неприятно удивлены, когда узнали, что перевозчиками на новых маршрутах выступают частные предприятия, а не СПб ГУП «Пассажиравтотранс». В начале реформы власти утверждали, что обслуживанием автобусов будет заниматься сам город.
«Проехал я намедни на автобусе по маршруту №222, который заменил маршрутку №322 от “Удельной” до “Ладожской”. И вот что интересно: транспортная реформа по отмене коммерческих маршрутов вроде как работает, но на стекле кабины водителя написано, что маршрут обслуживается ООО “Домтрансавто”. То есть как были частные компании, так и остались», — отметил комментатор.
Жалобы также касаются ужасных звуков, которые издают новые автобусы. На некоторых маршрутах присутствуют проблемы в работе системы кондиционирования.