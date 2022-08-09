Петербуржцы рассказали о самых популярных местах для обмена книгами

Всемирный День книголюбов отмечается 9 августа. К праздничной дате петербуржцы рассказали о любимых местах для буккроссинга. В этих заведениях можно бесплатно или за символическую цену взять понравившуюся книгу. Кроме того, туда можно и нужно приносить свою коллекцию бумажных экземпляров.
Самые популярные места среди петербуржцев – это Оранжерея Таврического сада и книжный шкаф во дворе литературно-мемориального музея Анны Ахматовой, расположенного в Фонтанном доме.
В Таврическом саду шкаф для обмена книг можно найти прямо на входе в оранжерею – под лестницей. На втором этаже можно спокойно почитать, расположившись в кофейне.
Редкие экземпляры жители Санкт-Петербурга рекомендуют искать в библиотеках и некоторых кофейнях. С полным списком популярных среди книголюбов мест можно ознакомиться в подборке Peterburg2.