Петербуржцы рассказали о самых популярных местах для обмена книгами

Всемирный День книголюбов отмечается 9 августа. К праздничной дате петербуржцы рассказали о любимых местах для буккроссинга. В этих заведениях можно бесплатно или за символическую цену взять понравившуюся книгу. Кроме того, туда можно и нужно приносить свою коллекцию бумажных экземпляров.