Петербуржцы рассказали, какие парки города лучше всего подходят для осенних прогулок

Жители Санкт-Петербурга проголосовали за лучшие места в городе для прогулок осенью. Лидером списка стал парк «Александрия», набрав 17% голосов.
Вторую строчку рейтинга занял дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» в Ломоносове. За него отдали голоса 15% респондентов. Также в топ вошел «Ботанический сад» с 13% и «Летний сад» с 12% голосов.
Помимо этого, жители Северной столицы включили в список мест для осенних прогулок «Остров фортов» в Кронштадте, ЦПКиО на Елагином острове и парк «Дубки» в Сестрорецке. Также горожане предпочитают проводить время осенью в парках Гатчинского дворца и Екатерининском парке, передает издание Peterburg2.ru.