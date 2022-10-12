Петербуржцы рассказали, какие парки города лучше всего подходят для осенних прогулок

Помимо этого, жители Северной столицы включили в список мест для осенних прогулок «Остров фортов» в Кронштадте, ЦПКиО на Елагином острове и парк «Дубки» в Сестрорецке. Также горожане предпочитают проводить время осенью в парках Гатчинского дворца и Екатерининском парке, передает издание Peterburg2.ru.