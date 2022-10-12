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Петербуржцы рассказали, какие парки города лучше всего подходят для осенних прогулок

Петербуржцы рассказали, какие парки города лучше всего подходят для осенних прогулок
pxhere.com

Жители Санкт-Петербурга проголосовали за лучшие места в городе для прогулок осенью. Лидером списка стал парк «Александрия», набрав 17% голосов.

Вторую строчку рейтинга занял дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» в Ломоносове. За него отдали голоса 15% респондентов. Также в топ вошел «Ботанический сад» с 13% и «Летний сад» с 12% голосов.

Помимо этого, жители Северной столицы включили в список мест для осенних прогулок «Остров фортов» в Кронштадте, ЦПКиО на Елагином острове и парк «Дубки» в Сестрорецке. Также горожане предпочитают проводить время осенью в парках Гатчинского дворца и Екатерининском парке, передает издание Peterburg2.ru.

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