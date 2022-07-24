Петербуржцы раскритиковали Смольный за участившиеся ДТП после транспортной реформы

Число ДТП с участием автобусов в Северной столице России увеличилось из-за проводимой Смольным транспортной реформы. Такое мнение высказали жители Санкт-Петербурга.
Заключительный этап транспортной реформы в Петербурге начался 15 июля, пишет iReactor. Изменения предполагают полный отказ от коммерческих маршрутных такси. По мнению чиновников, благодаря новой модели транспортного обслуживания горожане должны без проблем передвигаться по Северной столице.
Однако, как выяснилось, стало только хуже. В первую очередь, новые автобусы начали больше попадать в ДТП. Причем чаще всего виновными оказываются именно водители городского транспорта.
«А эти автобусы вообще что-нибудь видят и соблюдают? Особенно те, на которые пересели водители с маршруток», — задалась вопросом Ирина Ильина.
«Как же уже задолбали эти новые голубые автобусы: ДТП каждый день, горят каждый день. Может, пора бы властям задуматься, что что-то пошло не так в их чудесной транспортной реформе?» — предложил Вова Богомолов.
Напомним, что старт транспортной реформы был дан 1 апреля этого года. Однако вместо повышения качества обслуживания горожанам стало труднее добираться до другой точки города.