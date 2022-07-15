Петербуржцы пожаловались, что не могут выехать в Финляндию после отмены антиковидных ограничений

«Когда подъезжали к границе, нам сразу сообщили, что никакого постановления не было, пограничники не знают и впуска, скорее всего, не будет… Развернулись и поехали домой. Это было в районе 06:00 часов. Машин там немного – подъезжали по одной машине и тут же разворачивались», – пожаловались петербуржцы.