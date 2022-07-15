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Петербуржцы пожаловались, что не могут выехать в Финляндию после отмены антиковидных ограничений

Петербуржцы пожаловались, что не могут выехать в Финляндию после отмены антиковидных ограничений
globallookpress/Michael Runkel

Российские туристы решили отправиться в Финляндию после отмены антиковидных ограничений правительством РФ, однако пересечь границу гражданам не удалось.

Пограничная служба не пропускает россиян, объясняя свои действия отсутствием постановления. Однако соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, уже опубликован на сайте правовой информации.

«Когда подъезжали к границе, нам сразу сообщили, что никакого постановления не было, пограничники не знают и впуска, скорее всего, не будет… Развернулись и поехали домой. Это было в районе 06:00 часов. Машин там немного – подъезжали по одной машине и тут же разворачивались», – пожаловались петербуржцы.

Граждане добавили, что пересечь границу с Финляндией все еще можно только при наличии веского основания. Туристам с визами в проезде отказывают.

граница ограничения финляндия
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