Петербуржцы пожаловались, что не могут выехать в Финляндию после отмены антиковидных ограничений

Российские туристы решили отправиться в Финляндию после отмены антиковидных ограничений правительством РФ, однако пересечь границу гражданам не удалось.
Пограничная служба не пропускает россиян, объясняя свои действия отсутствием постановления. Однако соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, уже опубликован на сайте правовой информации.
«Когда подъезжали к границе, нам сразу сообщили, что никакого постановления не было, пограничники не знают и впуска, скорее всего, не будет… Развернулись и поехали домой. Это было в районе 06:00 часов. Машин там немного – подъезжали по одной машине и тут же разворачивались», – пожаловались петербуржцы.
Граждане добавили, что пересечь границу с Финляндией все еще можно только при наличии веского основания. Туристам с визами в проезде отказывают.