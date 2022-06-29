Новости0

Петербуржцы перечислили свои любимые парки для катания на велосипедах

Петербуржцы перечислили свои любимые парки для катания на велосипедах
pxhere.com

Журналисты рассказали о лучших парках Петербурга, где любители велоспорта могут вдоволь накататься на своем двухколесном транспорте.

Редакция Peterburg2 провела опрос и выяснила, какие парки входят в список лучших для катания в Северной столице. В перечень попали Муринский парк с неплохо развитой инфраструктурой. Горожанам нравится кататься на велосипедах и в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Там же любят проводить время и скейтеры.

Для катания на велосипеде подходит и Приморский парк Победы. Это место буквально создано для активного отдыха. Парк Сосновка понравится тем, кто обожает лес. Многие дорожки постепенно переходят в лесной массив. Кататься на велосипеде также можно на Елагином острове, в Удельном, Пулковском, Шуваловском парках и Яблоневом саду.

велосипед парк петербург
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.