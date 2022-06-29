Петербуржцы перечислили свои любимые парки для катания на велосипедах

Для катания на велосипеде подходит и Приморский парк Победы. Это место буквально создано для активного отдыха. Парк Сосновка понравится тем, кто обожает лес. Многие дорожки постепенно переходят в лесной массив. Кататься на велосипеде также можно на Елагином острове, в Удельном, Пулковском, Шуваловском парках и Яблоневом саду.