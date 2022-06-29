Петербуржцев пригласили в Александринский театр на концерт ко Дню семьи, любви и верности

Гала-концерт звезд балета состоится 3 июля в Александринском театре, сообщила руководитель АНО «Центр поддержки социально-культурных инициатив» Ольга Ромащенко.
Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности (Петра и Февронии). В программе представят яркие номера из всемирно известных балетов. Речь идет о фрагменте из «Лебединого озера», «Корсара», «Спартака».
«Русский классический балет остается визитной карточкой России, а русская школа балета неизменно считается лучшей в мире, неоспоримой ценностью и предметом гордости страны», – цитирует Ромащенко «Петербургский дневник».
Петербуржцы увидят выступления народного артиста России Фаруха Рузиматова, примы-балерины Мариинского театра Юлии Махалиной и других звезд. День памяти святых князя Петра и его супруги Февронии отмечается 8 июля. Он получил официальный статус государственного праздника указом президента от 28 июня 2022 года.