Петербуржцев пригласили в Александринский театр на концерт ко Дню семьи, любви и верности

Петербуржцы увидят выступления народного артиста России Фаруха Рузиматова, примы-балерины Мариинского театра Юлии Махалиной и других звезд. День памяти святых князя Петра и его супруги Февронии отмечается 8 июля. Он получил официальный статус государственного праздника указом президента от 28 июня 2022 года.