Петербуржцам представят фильм «Призраки: Солдаты забытой войны»

«Сухая, реальная, с натянутым нервом, тяжелыми буднями и бытом военнослужащих Народной милиции — без дешевого пафоса и прикрас. Там вы увидите настоящих людей, тех самых, которые уже 7,5 лет держат фронт и защищают народ Донбасса и России от нацизма. Там вы увидите серое лицо нашей до недавнего времени забытой войны. Которая не утихала.