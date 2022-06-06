Петербуржцам представят фильм «Призраки: Солдаты забытой войны»

Премьера документальной ленты «Призраки: Солдаты забытой войны» о боевых действиях в Донбассе состоится в Санкт-Петербурге 10 июня. Показ пройдет в Большом зале Дома кино на Караванной, 12.
Фильм повествует о героизме легендарного 14-го батальона территориальной обороны Луганской Народной Республики, также известного как батальон «Призрак». Автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник уже успел назвать кинокартину одной из лучших работ в военной документалистике.
«Сухая, реальная, с натянутым нервом, тяжелыми буднями и бытом военнослужащих Народной милиции — без дешевого пафоса и прикрас. Там вы увидите настоящих людей, тех самых, которые уже 7,5 лет держат фронт и защищают народ Донбасса и России от нацизма. Там вы увидите серое лицо нашей до недавнего времени забытой войны. Которая не утихала.
Фильм непростой, неторопливый, тяжелый – как и жизнь на передовой. Поднимающий вопросы, дающий достаточно материала для размышлений и позволяющий зрителям подумать над ответами самим», — сказал он.
Режиссерами картины выступили Максим Фадеев и Сергей Белоус, которые в настоящее время продолжают работать в Донбассе. Проект создан на средства авторов и деньги, собранные при помощи краудфандинга.