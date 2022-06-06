Петербуржцам покажут фильм «Призраки: Солдаты забытой войны» о событиях в Донбассе

globallookpress/imago stock&peopleПремьерный показ документального фильма «Призраки: Солдаты забытой войны» пройдет 10 июня в 19:00 в Большом зале Дома кино на Караванной улице, 12. Сюжет киноленты завязан на боевых действиях в Донбассе, а также профессиональной работе легендарного 14-го батальона территориальной обороны ЛНР, известного как батальон «Призрак». Фильм был снят режиссерами Максимом Фадеевым и Сергеем Белоусом на личные средства и деньги, полученные при помощи краудфандинга. Создатели картины продолжают трудиться в самых горячих точках Донбасса. Киноленту «Призраки: Солдаты забытой войны» высоко оценил автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник. По его словам, фильм является крайне реалистичным, а также дает зрителю пищу для глубоких размышлений о происходящих событиях.

globallookpress/imago stock&people

Премьерный показ документального фильма «Призраки: Солдаты забытой войны» пройдет 10 июня в 19:00 в Большом зале Дома кино на Караванной улице, 12.

Сюжет киноленты завязан на боевых действиях в Донбассе, а также профессиональной работе легендарного 14-го батальона территориальной обороны ЛНР, известного как батальон «Призрак».

Фильм был снят режиссерами Максимом Фадеевым и Сергеем Белоусом на личные средства и деньги, полученные при помощи краудфандинга. Создатели картины продолжают трудиться в самых горячих точках Донбасса.

Киноленту «Призраки: Солдаты забытой войны» высоко оценил автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник. По его словам, фильм является крайне реалистичным, а также дает зрителю пищу для глубоких размышлений о происходящих событиях.