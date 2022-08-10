Петербуржцам перечислили богатые места для сбора ягод

Однако успешный «улов» ожидает петербуржцев далеко не во всех лесах ближайших пригородов. Если черника растет как на юге, так и на севере от города, то землянику можно найти лишь в некоторых районах Ленобласти. Самые земляничные места расположены в Синявино, Тайцах, Коммунаре, сообщает Peterburgs2.