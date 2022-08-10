Петербуржцам перечислили богатые места для сбора ягод

Август – самое время для сбора различных полезных ягод в Ленинградской области. В этом месяце созревают черника, брусника и клюква. Кроме того, в лесах еще можно отыскать морошку, землянику и малину.
Однако успешный «улов» ожидает петербуржцев далеко не во всех лесах ближайших пригородов. Если черника растет как на юге, так и на севере от города, то землянику можно найти лишь в некоторых районах Ленобласти. Самые земляничные места расположены в Синявино, Тайцах, Коммунаре, сообщает Peterburgs2.
За клюквой в конце августа стоит ехать на болота во Всеволожский и Лужский районы. А за брусникой — в Выборгский район Ленинградской области или под Лугу. При этом дикие малинники можно отыскать практически во всех районах соседнего с Петербургом региона.