Петербуржец во время попытки остановить драку получил удар ножом в ногу

Инцидент имел место в семь утра в среду. Бывший работник службы доставки поругался с действующим служащим этой организации. После словесной перепалки мужчины стали выяснять отношения посредством более весомых аргументов, нежели взаимные оскорбления. Между ними произошла драка, в которую попытался вмешаться третий петербуржец с целью разнять не в меру увлекшихся коллег. Однако и сам миротворец оказался пострадавшим, получив за свои благие намерения вместо благодарности удар ножом в бедро.