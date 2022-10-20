Петербуржец во время попытки остановить драку получил удар ножом в ногу

Двое мужчин вступили в драку утром на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге возле пункта выдачи товаров популярного сервиса доставки. Их попытался примирить третий горожанин, но сам был ранен ножом в ногу.
Инцидент имел место в семь утра в среду. Бывший работник службы доставки поругался с действующим служащим этой организации. После словесной перепалки мужчины стали выяснять отношения посредством более весомых аргументов, нежели взаимные оскорбления. Между ними произошла драка, в которую попытался вмешаться третий петербуржец с целью разнять не в меру увлекшихся коллег. Однако и сам миротворец оказался пострадавшим, получив за свои благие намерения вместо благодарности удар ножом в бедро.
В итоге, один из участников происшествия сбежал с места преступления, а двое других были госпитализированы, один – с ножевым ранением бедра, а второй – с колото-резаной раной груди.