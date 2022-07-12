Петербуржец лишился 7 млн рублей при попытке обменять их на евро по «выгодному» курсу

Пострадавшие прилетел в столицу 5 июля и остановился в отеле на Ленинградском проспекте. Вскоре в гостиницу приехал приятель, который и должен был обменять деньги. Однако в установленное время знакомый так и не появился. Найти обманщика самостоятельно у петербуржца не получилось, и он обратился в полицию.