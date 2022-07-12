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Петербуржец лишился 7 млн рублей при попытке обменять их на евро по «выгодному» курсу

Петербуржец лишился 7 млн рублей при попытке обменять их на евро по «выгодному» курсу
pxhere.com

Житель Северной столицы захотел обменять семь миллионов рублей на евро. Сделать это по выгодному курсу (чуть более 63 рублей за один евро) он решил при помощи знакомого и приехал ради этого в Москву. Как только вся сумма была передана, «обменник» сбежал, рассказал РЕН ТВ.

Пострадавшие прилетел в столицу 5 июля и остановился в отеле на Ленинградском проспекте. Вскоре в гостиницу приехал приятель, который и должен был обменять деньги. Однако в установленное время знакомый так и не появился. Найти обманщика самостоятельно у петербуржца не получилось, и он обратился в полицию.

При проверке выяснилось, что «обменник» уже имеет судимость. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы, и в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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