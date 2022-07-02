Петербурженку госпитализировали после пожара в квартире на Ногина

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Характер ее травм, а также степень тяжести состояния пока неизвестны. Причины пожара устанавливаются.

В ликвидации пожара принимали участием 15 сотрудников МЧС. Также были задействованы три единицы спецтехники.

Инцидент произошел сегодня в жилом доме на улице Переулок Ногина. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Мощный пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на территории Невского района Петербурга. В результате возгорания пострадала женщина, передает новостной Telegram-канал «78 | Новости».