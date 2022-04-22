Петербуржец упал на капот машины Росгвардии при попытке сбежать после кражи продуктов

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В Петербурге бойцы
Росгвардии задержали мужчину, который упал на их автомобиль при попытке сбежать
с краденным товаром. Об этом сообщает пресс-служба УВО.
По
предварительным данным, злоумышленник похитил из магазина девять пачек
зернового кофе на сумму 4,7 тыс. рублей и ретировался. По пути в спешке он не
заметил машину Росгвардии и столкнулся с ней. Таким образом и удалось поймать незадачливого
вора.
Его доставили
в отделение полиции. Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.
Житель
Ивановской области предстанет перед судом за кражу вещей из женских сумочек,
передает телеканал «360».
Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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