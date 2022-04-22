Петербуржец упал на капот машины Росгвардии при попытке сбежать после кражи продуктов

По

предварительным данным, злоумышленник похитил из магазина девять пачек

зернового кофе на сумму 4,7 тыс. рублей и ретировался. По пути в спешке он не

заметил машину Росгвардии и столкнулся с ней. Таким образом и удалось поймать незадачливого

вора.