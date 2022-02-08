Петербуржец получил травму из-за падения льда с крыши бизнес-центра

Петербуржец получил травму из-за падения льда с крыши бизнес-центра Новости
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Житель Санкт-Петербурга стал жертвой халатности коммунальных служб. Рабочие случайно скинули глыбу льда на мужчину возле бизнес-центра в Приморском районе.

Петербуржец проходил мимо бизнес-центра «Оптима» на улице Торжковская. В этот момент рабочие производили очистку крыши здания. В результате допущенной халатности на 37-летнего мужчину сверху упала огромная глыба льда.

По данным издания «Невские Новости», пострадавшему сразу же была вызвана бригада скорой помощи. Медики зафиксировали у мужчины сотрясение мозга. Петербуржцу оказали первую помощь, а после отпустили домой.

Жители города на Неве часто жалуются на некачественную уборку снега и наледи с крыши домов. Многие петербуржцы винят Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым в непоследовательной политике.

 
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