Петербуржцы стали чаще сталкиваться с заболеваниями дыхательных путей из-за пыли

Эксперт подчеркнул, что пугающую динамику заболеваний легких среди петербуржцев невозможно игнорировать. По его мнению, увеличение количества пыли в воздухе связано с рядом городских проблем, в частности с ростом количества автомобилей. Кроме того, определенную роль сыграли низкое качество уборки улиц Северной столицы, а также уничтожение территорий, ранее покрытых травой.