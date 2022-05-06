Петербуржцы стали чаще сталкиваться с заболеваниями дыхательных путей из-за пыли

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Специалисты центра «Коллективное действие» заявили, что Санкт-Петербург занимает второе место в России по уровню заболеваемости легких. Политический аналитик и публицист Юрий Голубь прокомментировал полученные данные.
Эксперт подчеркнул, что пугающую динамику заболеваний легких среди петербуржцев невозможно игнорировать. По его мнению, увеличение количества пыли в воздухе связано с рядом городских проблем, в частности с ростом количества автомобилей. Кроме того, определенную роль сыграли низкое качество уборки улиц Северной столицы, а также уничтожение территорий, ранее покрытых травой.
«Естественно, что все точки над “i” могут быть расставлены только научным исследованием, но поводов задуматься о проблеме в Северной столице предостаточно», — приводит его слова Федеральное агентство новостей.
В свою очередь активисты «Коллективного действия» призвали городскую администрацию обеспечить прозрачную систему мониторинга атмосферы Санкт-Петербурга. Они подчеркнули, что раздел о медицинских последствиях текущего состояния окружающей среды следует включить в ежегодный доклад по состоянию городской экологии.