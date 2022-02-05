Петербуржцы сообщили о разливе холодной воды на Купчинской улице

Трубу с холодной водой прорвало на Купчинской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Сотрудники городского водоканала уже выдвинулись на место инцидента.

Коммунальная авария произошла примерно в 21:11 субботы. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «78 | Новости». В сообщении уточняется, что вода разлилась на Купчинской улице, дом 30.

«На Купчинской улице — разлив холодной воды. На место направлены бригады водоканала», — пояснили авторы канала.

Отключение домов от воды не планируется. Предварительно известно, что рабочие ликвидируют последствия прорыва трубы примерно к трем часам ночи воскресенья.

С наступлением зимы в Петербурге все чаще происходят коммунальные аварии. Команда губернатора Александра Беглова еще осенью заявляла, что город готов к холодному сезону, однако на деле все оказалось с точностью наоборот.

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