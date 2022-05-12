Петербуржцы опасаются за свою жизнь из-за произвольного падения лепнины с дома на Садовой

Очередные куски фасада и лепнины упали с дома №25 на Садовой. Коммунальные службы поставили табличку, что на месте ведутся ремонтные работы, однако не огородили опасный участок. Общественники сообщили, что рядом со зданием нет никаких строителей, а камни и мусор так и лежат на тротуаре.