Петербуржцы опасаются за свою жизнь из-за произвольного падения лепнины с дома на Садовой

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Историческое здание на Садовой улице в Санкт-Петербурге продолжает разрушаться на фоне бездействия коммунальных служб и местных властей, сообщили представители молодежного движения «Петербург — город перемен».
Очередные куски фасада и лепнины упали с дома №25 на Садовой. Коммунальные службы поставили табличку, что на месте ведутся ремонтные работы, однако не огородили опасный участок. Общественники сообщили, что рядом со зданием нет никаких строителей, а камни и мусор так и лежат на тротуаре.
Прохожие с опаской поднимают головы и прикрываются портфелями, чтобы случайно не стать жертвой очередного обрушения. Это далеко не единственно здание в Петербурге, которое находится в подобном состоянии. Администрация губернатора Александра Беглова игнорирует проблему и совершенно не занимается реконструкцией и ремонтом памятников архитектуры, которыми так богат город на Неве.