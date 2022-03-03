Петербуржцы образовали огромные очереди в закрывающихся магазинах IKEA

Петербуржцы стоят в часовых очередях, стремясь купить желаемую мебель перед закрытием магазинов IKEA.

Шведский гипермаркет мебели IKEA в четверг 3 марта объявил о временной остановке работы на территории России до 31 марта. Таким образом, уже завтра магазины сети перестанут принимать и обслуживать покупателей, поэтому все желающие приобрести мебель в IKEA ринулись за покупками. В филиалах шведского мебельного гипермаркета на севере Петербурга и на Мурманском шоссе возникли гигантские очереди, передает издание «Невские новости».

«Либо сегодня, либо никогда», — пожали двое других покупателей, стоящих в очереди.

Покупатели IKEA были готовы по часу стоять в очередях ради покупки. Таким образом, на станции метро Парнас толкучка образовалась уже на остановке, с которой к мебельному гипермаркету отправляется бесплатная маршрутка. Но были также и те, кто разворачивался и уходил, лишь завидев огромную очередь.

Ранее Роскосмос заявил о прекращении поставок российских ракетных двигателей в США, сообщает портал argumenti.ru. Помимо этого, российский сегмент МКС прекращает сотрудничество с коллегами из ФРГ.

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