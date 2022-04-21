Петербуржцы из ЖК «Я-Романтик» заявили о нашествии змей на Васильевском острове

Жители ЖК «Я-Романтик» обратили внимание на ползающих на территории

застройки змей. Они передвигаются по тротуарам и пляжу, держа в страхе местных

жителей. Петербуржцы сделали несколько снимков пресмыкающихся. Их опубликовало

издание 78 в своем Telegram-канале.