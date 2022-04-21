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    Петербуржцы из ЖК «Я-Романтик» заявили о нашествии змей на Васильевском острове

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Петербуржцы из ЖК «Я-Романтик» заявили о нашествии змей на Васильевском острове

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    pixabay.com/PD

    Петербуржцы обеспокоены наличием змей прямо среди города. На
    пресмыкающихся пожаловались владельцы квартир в одном из жилых комплексов на Васильевском острове.

    Жители ЖК «Я-Романтик» обратили внимание на ползающих на территории
    застройки змей. Они передвигаются по тротуарам и пляжу, держа в страхе местных
    жителей. Петербуржцы сделали несколько снимков пресмыкающихся. Их опубликовало
    издание 78 в своем Telegram-канале.

    Петербуржцы из ЖК «Я-Романтик» заявили о нашествии змей на Васильевском острове
    Prt Scr Telegram/78 | НОВОСТИ

    О том, что в лесах Ленобласти проснулись змеи, ранее сообщали очевидцы. Специалисты советуют горожанам проявлять бдительность при встрече с такими представителями живой природы. Некоторые виды змей представляют серьезную опасность для человека.

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