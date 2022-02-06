Петербуржцев предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за непогоды

В Петербурге и Ленинградской области ожидается снежный, облачный, ветреный и теплый понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице.

В ночь на понедельник, 7 февраля, в городе прогнозируют южный, юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду. Днем ожидается восточный, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит -1 … +1 градус.

В Ленобласти на западе ожидается снег, местами сильный, мокрый с налипанием. На востоке региона синоптики прогнозируют умеренные снегопады. Ночью ожидается южный, юго-восточный ветер 6-11 м/с. Днем ветер будет юго-восточным, восточным до девяти метров в секунду. Температура воздуха составит +1…-4 градуса, ночью на востоке ожидается до девяти градусов мороза.

Обстановка на дорогах в Петербурге и Ленобласти будет сложной, предупреждает портал 78.ru.

С начала зимы петербуржцы сталкиваются с проблемами из-за неубранных вовремя последствий снегопадов. С наступлением холодов возросло количество ДТП на заснеженных и обледенелых дорогах. Социальные сети полны жалобами на работу коммунальных служб, однако петербургский губернатор Александр Беглов, видимо, справиться с проблемойпока не смог.

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