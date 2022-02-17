Петербуржцев предупредили о дожде и мокром снеге 17 февраля

Облачная с прояснениями погода ожидается в четверг в Северной столице. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в Санкт-Петербурге временами будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость ветра южных направлений будет достигать 7-12 м/с. Ночная температура будет варьироваться от 0 до +2 градусов, а вот днем воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.

В Ленинградской области порывы ветра будут местами достигать 15-17 м/с. Температура днем прогнозируется от нуля до +5 градусов. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах региона. А вот атмосферное давление ночью будет меняться мало.

Переменчивая погода в Санкт-Петербурге доставляет много неприятностей горожанам с начала зимнего сезона. Снег, которого в Северной столице довольно много, с потеплением начинает таять. При малейшем морозе лужи замерзают, образовывая на тротуарах и проезжей части опасный гололед. Коммунальные службы не успевают справляться с объемом работы, что приводит к травмам и авариям. Жители города видят в этом вину губернатора Александра Беглова, который за два месяца не смог решить «зимнюю» проблему в городе.

загрузка...