Петербургского следователя отправили в СИЗО по делу о получении взятки в 895 тыс. рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сотруднице СУ МВД, которая подозревается в получении крупной взятки. Женщину заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба инстанций города.
Согласно ее данным, правоохранитель занималась расследованием уголовного дела по факту возможных мошеннических действий со стороны сотрудника местной компании. Впоследствии был допрошен свидетель, от адвоката которого гражданка приняла 895 тыс. рублей за непривлечение того к ответственности и прекращение дела.
Следователя задержали. Оказалось, юрист была задействована в оперативном эксперименте.