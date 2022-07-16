Петербургского следователя отправили в СИЗО по делу о получении взятки в 895 тыс. рублей

Согласно ее данным, правоохранитель занималась расследованием уголовного дела по факту возможных мошеннических действий со стороны сотрудника местной компании. Впоследствии был допрошен свидетель, от адвоката которого гражданка приняла 895 тыс. рублей за непривлечение того к ответственности и прекращение дела.