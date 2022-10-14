Петербургского школьника задержали после изнасилования и шантажа 14-летней девочки

Сотрудники полиции задержали в Петербурге ученика восьмого класса. Он стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии.
В полицию недавно обратилась мать 14-летней девочки. Она рассказала, что над дочерью надругались. Школьница пошла в гости к приятелю. В доме проходила вечеринка с алкогольными напитками. Девочка запьянела. Ее состоянием воспользовался юноша.
Он не только совершил насилие, но и заснял процесс на видео. Подросток потом пригрозил отправить кадры всем знакомым, если девочка не отдаст ему электронную сигарету.
В Ростовской области 12-летняя школьница стала жертвой насильника. Задержанному мужчине грозит до восьми лет заключения, сообщил канал «360».