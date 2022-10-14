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Петербургского школьника задержали после изнасилования и шантажа 14-летней девочки

Петербургского школьника задержали после изнасилования и шантажа 14-летней девочки
Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко

Сотрудники полиции задержали в Петербурге ученика восьмого класса. Он стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии.

В полицию недавно обратилась мать 14-летней девочки. Она рассказала, что над дочерью надругались. Школьница пошла в гости к приятелю. В доме проходила вечеринка с алкогольными напитками. Девочка запьянела. Ее состоянием воспользовался юноша.

Он не только совершил насилие, но и заснял процесс на видео. Подросток потом пригрозил отправить кадры всем знакомым, если девочка не отдаст ему электронную сигарету.

В Ростовской области 12-летняя школьница стала жертвой насильника. Задержанному мужчине грозит до восьми лет заключения, сообщил канал «360».

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