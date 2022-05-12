Петербургское отделение Российского Красного Креста помогло 380 семьям из Донбасса и с Украины

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Необходимые вещи для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины приобретаются в основном на средства добровольных пожертвований, заявил председатель Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Евгений Городный.
По его словам, в городе на Неве действуют два пункта Красного Креста. В одном из них ведется сбор гумпомощи, которую отправляют в южные регионы страны, а в другом выдают необходимые товары беженцам, прибывшим в Северную столицу. В том числе продуктовые наборы, постельные принадлежности, средства гигиены и одежду. Начиная с февраля отделение помогло 380 семьям.
«На сегодняшний день мы заканчиваем реализацию проекта из фонда президентских грантов, в рамках которого тоже были закуплены многие предметы гуманитарной помощи», — приводит слова Городного газета «Петербургский дневник».
Российские военные ранее доставили в Харьковскую область свыше 40 тонн гуманитарного груза и оказали медицинскую помощь местным жителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.