Петербургское отделение Российского Красного Креста помогло 380 семьям из Донбасса и с Украины

По его словам, в городе на Неве действуют два пункта Красного Креста. В одном из них ведется сбор гумпомощи, которую отправляют в южные регионы страны, а в другом выдают необходимые товары беженцам, прибывшим в Северную столицу. В том числе продуктовые наборы, постельные принадлежности, средства гигиены и одежду. Начиная с февраля отделение помогло 380 семьям.