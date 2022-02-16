Петербургское кафе поддержало фигуристку Камилу Валиеву стрит-артом на окне

Петербургское кафе поддержало фигуристку Камилу Валиеву стрит-артом на окне Новости
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Стрит-арт с изображением российской фигуристки Камилы Валиевой появился на окне кафе, расположенного на улице Ломоносова в Петербурге. Речь идет о заведении The Buddy Cafe.

Руководство кафе решило поддержать юную россиянку, оказавшуюся в центре скандала с употреблением допинга. Сотрудники заведения отметили, что Олимпиада — «это всегда о преодолении и огромном труде». Стрит-арт представляет собой изображение самой фигуристки на фоне российского триколора.

«Камила, Питер с тобой!» — заявили в The Buddy Cafe.

Валиева оказалась в центре скандала из-за положительной допинг-пробы, которую сдала еще в конце декабря. В крови фигуристки было найдено запрещенное вещество триметазидин в малой дозе. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянке продолжить участие в Играх, однако отменил награждение фигуристов по итогам командного турнира.

 
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