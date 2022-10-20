Петербургский «Зенит» победил самарские «Крылья Советов»

Первый гол встречи забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. Форвард результативно отличился на 17-й минуте. Голевую передачу на него сделал бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Сергеев записал на свой счет и второе взятие ворот с передачи Вендела. В составе «Крыльев Советов» мяч в сетку ворот соперника отправил лишь серб Александр Чиркович.