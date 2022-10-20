Петербургский «Зенит» победил самарские «Крылья Советов»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Матч между командами прошел на «Газпром Арене» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра закончилась со счетом 2:1.
Первый гол встречи забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. Форвард результативно отличился на 17-й минуте. Голевую передачу на него сделал бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Сергеев записал на свой счет и второе взятие ворот с передачи Вендела. В составе «Крыльев Советов» мяч в сетку ворот соперника отправил лишь серб Александр Чиркович.
«Зенит» и «Крылья Советов» попали в одну группу вместе с московским «Спартаком» и воронежским «Факелом». После четырех туров группового этапа первую строчку занимает столичный коллектив.
«Спартак» недавно провел матч с главным соперником из Москвы. Игра между красно-белыми и ЦСКА закончилась со счетом 2:2, передает «Царьград».