Петербургский суд второй раз зарегистрировал дело против осудившего спецоперацию Шевчука

Ранее, 18 мая, в Уфе состоялся концерт группы «ДДТ», после которого в отношении Шевчука был составлен протокол по делу о дискредитации российской армии. В полиции сообщили, что административное дело было открыто «в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта».