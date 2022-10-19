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Петербургский путешественник обошел пешком 150 российских городов

Выехавшие за границу россияне рассказали об истинном отношении местных жителей
pxhere.com

Путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков обошел пешком 150 российских городов, но его конечная цель полтысячи.

Турист заявил, что самое прекрасное в таком отдыхе то, что каждое его утро начинается в новой локации. Петербуржец позволяет себе ездить на транспорте, но пользуется им только внутри города, передает peterburg2.ru.

Иногда Александру приходится ночевать прямо на улице. В таких случаях матрасом ему становится опавшая листва, поскольку он не пользуется спальным мешком, чтобы сохранить мобильность в путешествии.

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