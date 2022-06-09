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Петербургский Дворцовый мост разведут под музыку в честь 350-летия Петра I

Петербургский Дворцовый мост разведут под музыку в честь 350-летия Петра I
globallookpress/Dmitry Chasovitin

Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет в Петербурге в ночь с 9 на 10 июля. Мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.

Сообщается, что Дворцовый мост в Северной столице разведут под симфоническую музыку. Горожане услышат классические произведения авторства Чайковского, Бородина, Глинки и других композиторов, чья жизнь связана с Петербургом, передает газета «Петербургский дневник».

В 2022 году звуковое шоу в городе на Неве будет проводиться с июля по сентябрь. Однако в день рождения первого российского императора это мероприятие пройдет вне графика «Поющих мостов».

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