Петербургский Дворцовый мост разведут под музыку в честь 350-летия Петра I

Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет в Петербурге в ночь с 9 на 10 июля. Мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.
Сообщается, что Дворцовый мост в Северной столице разведут под симфоническую музыку. Горожане услышат классические произведения авторства Чайковского, Бородина, Глинки и других композиторов, чья жизнь связана с Петербургом, передает газета «Петербургский дневник».
В 2022 году звуковое шоу в городе на Неве будет проводиться с июля по сентябрь. Однако в день рождения первого российского императора это мероприятие пройдет вне графика «Поющих мостов».