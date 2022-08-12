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Петербургский депутат подрался с эвакуаторщиком из-за торговых павильонов

Петербургский депутат подрался с эвакуаторщиком из-за торговых павильонов
pxhere.com

Пользователи соцсети стали свидетелями конфликта между двумя мужчинами. Одним из них является депутат петербургского ЗакСа Алексей Зинчук. Вторым стал эвакуаторщик.

Потасовка произошла возле станции метро «Гражданский проспект». Депутат якобы перешел к «активным действиям», чтобы помешать погрузке на эвакуатор незаконно установленных ларьков.

Парламентарий позднее подчеркнул, что киоски пытались увезти как раз перед назначенной проверкой по факту их установки. Зинчук считает, что коммерсанты таким способом собирались избежать ответственности.

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