Петербургским медикам задерживают коронавирусные доплаты с прошлого года

Петербургским медикам задерживают коронавирусные доплаты с прошлого года Новости
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Работающие с коронавирусной инфекцией петербургские врачи не могут получить доплаты с прошлого года. Медикам не выплатили средства за два месяца. Такая ситуация наблюдается по всей Северной столице, заявили врачи Покровской больницы.

Комитет по социальной политике подтвердил эту информацию, объяснив, что необходимое постановление «застряло» на этапе согласования. По словам одного из врачей, комитет финансов переключает недовольных медиков с одного телефона на другой, однако пользы от этого никакой.

Собеседник подчеркнул, что речь идет о городских выплатах. По его словам, федеральные выплаты отправляют без задержек. Врач также отметил, что в данный момент сотрудники работают на износ. При этом сейчас многие медики болеют.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что Северная столицы достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 к середине января, но этого так и не произошло. В результате в городе ситуация с коронавирусом остается напряженной.

 
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