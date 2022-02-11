Петербургский суд зарегистрировал новое уголовное дело в отношении экс-консула Непала

Уголовное дело в отношении бывшего почетного консула Непала в Петербурге Александра Терентьева, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По данным СК, в 2016 году Теренетьев купил права на доли в компаниях, принадлежавшие его давнему партнеру Виктору Прокопцову.

Предприниматель, злоупотребив доверием, незаконно приобрел половину уставного капитала «Петербургских отелей» почти за 300 млн рублей и перекупил 15-миллионный долг «Уютного дома» у «Проками». Также он купил право единоличного владения дочерней «Гостиницы на Садовой», стоимость которой оценили примерно в 783,4 млн рублей. Также Теренетьеву вменяется легализация имущества на сумму не менее 1,09 млрд рублей.

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