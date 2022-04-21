Петербургский суд ликвидировал поддерживавший ЛГБТ фонд «Сфера»

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Суд принял решение о ликвидации фонда «Сфера» (признан иноагентом в РФ) в Петербурге, который оказывал социально-правовую поддержку представителям сексуальных меньшинств, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Было установлено, что организация несколько раз допустила серьезные нарушения. ГУ министерства юстиции, которое направило иск в суд, заявило, что деятельность иноагента направлена на изменение восприятия института семьи, а также на вовлечение несовершеннолетних в ЛГБТ-движение.
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