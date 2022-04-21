Петербургский суд ликвидировал поддерживавший ЛГБТ фонд «Сфера»

Было установлено, что организация несколько раз допустила серьезные нарушения. ГУ министерства юстиции, которое направило иск в суд, заявило, что деятельность иноагента направлена на изменение восприятия института семьи, а также на вовлечение несовершеннолетних в ЛГБТ-движение.