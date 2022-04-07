    В тренде

    Петербургские врачи выявили 715 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pexels.com

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    pexels.com

    Специалисты оперативного штаба по предотвращению
    распространения коронавирусной инфекции опубликовали новые данные по COVID-19 в Санкт-Петербурге.

    За минувшие сутки в Северной столице коронавирус выявили у 715
    человек. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 145 горожанам.

    Врачи зафиксировали 16 летальных исходов среди пациентов с
    коронавирусной инфекцией. Отмечается, что накануне этот показатель составлял 15
    человек, которые скончались из-за коронавируса.

    Такое положение дел идет вразрез с действиями чиновников
    Смольного под управлением губернатора Александра Беглова. В городе отменили ряд
    ограничений, в частности, систему QR-кодов.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »