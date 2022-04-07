Петербургские врачи выявили 715 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки

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Специалисты оперативного штаба по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции опубликовали новые данные по COVID-19 в Санкт-Петербурге.
За минувшие сутки в Северной столице коронавирус выявили у 715
человек. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 145 горожанам.
Врачи зафиксировали 16 летальных исходов среди пациентов с
коронавирусной инфекцией. Отмечается, что накануне этот показатель составлял 15
человек, которые скончались из-за коронавируса.
Такое положение дел идет вразрез с действиями чиновников
Смольного под управлением губернатора Александра Беглова. В городе отменили ряд
ограничений, в частности, систему QR-кодов.
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