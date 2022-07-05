Петербургские врачи отметили роль жары в проблеме выпадения детей из окон

Врачи Санкт-Петербурга бьют тревогу из-за того, что с приходом жары количество случаев с выпадением детей из окон резко увеличилось в Северной столице. По словам медиков, аналогичные инциденты происходят почти каждый день в течение последних двух недель.
Мнением специалистов Городской станции скорой медицинской помощи делится «Петербургский дневник». Всего с начала 2022 года вызовы на падение несовершеннолетних с высоты поступали на пульт дежурных 34 раза. Из них в шести случаях дело закончилось летальным исходом на месте происшествия, остальные 28 малышей были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.