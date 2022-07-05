Петербургские врачи отметили роль жары в проблеме выпадения детей из окон

Мнением специалистов Городской станции скорой медицинской помощи делится «Петербургский дневник». Всего с начала 2022 года вызовы на падение несовершеннолетних с высоты поступали на пульт дежурных 34 раза. Из них в шести случаях дело закончилось летальным исходом на месте происшествия, остальные 28 малышей были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.