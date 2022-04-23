Петербургские ветеринары выхаживают истощенного тюлененка, которого нашли в Приморске

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Специалисты петербургского центра оказания помощи морским млекопитающим в Репино борются за жизнь и здоровье тюлененка, найденного в истощенном состоянии в порту Приморска. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.
«К нам поступил еще один серый тюлененок, найденный в порту Приморска. Малыш очень исхудавший и с очень сильно поврежденным левым глазом», — говорится в сообщении на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники организации рассказали, что вес животного составлял всего около 11 килограммов, в то время как здоровая особь в среднем должна весить примерно 35-40 килограммов. Кроме того, из-за сильного воспаления тюлененок лишился глаза, передают «Невские новости».
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