Петербургские пожарные ликвидировали возгорание в Красносельском районе

Информация и пожаре в Красносельском районе Петербурга поступила в 06:03 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло по адресу улица Коммунаров, дом 121. Приехавшие на место происшествия сотрудники противопожарной безопасности установили, что происходит горение обстановки в пристройке на площади 30 квадратных метров. В 07:45 усилиями бригады спасателей в составе 15 человек и трех единиц спецтехники возгорание было ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

Участившиеся пожары стали важной проблемой Петербурга, которую продолжительное время не может решить губернатор Александр Беглов. Десятки исторических зданий и построек, представляющих культурную ценность для города, стоят в аварийном состоянии и угрожают жизни и безопасности горожан.

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