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Петербургские нерпята Обухов и Аптекарь вернулись после лечения в Ладожское озеро

Петербургские нерпята Обухов и Аптекарь вернулись после лечения в Ладожское озеро
pxhere.com

Зоозащитники Петербурга вернули двух найденных в центре города нерпят в Ладожское озеро. Малышей назвали Обухов и Аптекарь.

Восстановлением маленьких ластоногих занимались специалисты Центра помощи морским млекопитающим и Фондом друзей балтийской нерпы. Ослабевших детенышей, найденных у проспекта Обуховской обороны и на Аптекарской набережной, обнаружили в мае 2022 года.

gov.spb.ru/Администрация Санкт‑Петербурга
gov.spb.ru/Администрация Санкт‑Петербурга

«После курса лечения и реабилитации нерпята достаточно окрепли, получили второй шанс выжить в дикой природе и вернулись в Ладогу», — говорится в сообщении на сайте администрации Петербурга.

Кстати, имена для нерпят придумали сами петербуржцы. Голосование проходило в течение недели в группе «ВКонтакте» Фонда друзей балтийской нерпы.

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