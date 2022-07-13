Петербургские нерпята Обухов и Аптекарь вернулись после лечения в Ладожское озеро

Зоозащитники Петербурга вернули двух найденных в центре города нерпят в Ладожское озеро. Малышей назвали Обухов и Аптекарь.
Восстановлением маленьких ластоногих занимались специалисты Центра помощи морским млекопитающим и Фондом друзей балтийской нерпы. Ослабевших детенышей, найденных у проспекта Обуховской обороны и на Аптекарской набережной, обнаружили в мае 2022 года.
«После курса лечения и реабилитации нерпята достаточно окрепли, получили второй шанс выжить в дикой природе и вернулись в Ладогу», — говорится в сообщении на сайте администрации Петербурга.
Кстати, имена для нерпят придумали сами петербуржцы. Голосование проходило в течение недели в группе «ВКонтакте» Фонда друзей балтийской нерпы.