Петербургские коммунальщики необычным способом «укрепили» разваливающуюся лепнину

Лепнину в форме женского лица, украшающую дом на Большой Монетной улице в Петербурге, «отремонтировали» с использованием металлических стяжек. На это обратили внимание журналисты.
В Сеть попала фотография, на которой запечатлено, как сейчас выглядит лепнина. Издание «Подъем» обратилось в Жилищный комитет с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что «ремонт» сделан, чтобы не допустить разрушения объекта.
«Силами управляющей компании проведены работы по укреплению архитектурных деталей данного дома во избежание обрушения. Вред фасаду не наносится», — рассказали представители комитета.
Полноценный ремонт фасада и реставрация лепнины запланированы на 2023 год, заявили в управляющей компании «ЖКС 1». Соседний барельеф на здании выглядит идентично. Он обрушился в августе 2019 года. Тогда власти обещали, что восстановят его в 2021–2023 годах.