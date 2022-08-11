Петербургские коммунальщики необычным способом «укрепили» разваливающуюся лепнину

Полноценный ремонт фасада и реставрация лепнины запланированы на 2023 год, заявили в управляющей компании «ЖКС 1». Соседний барельеф на здании выглядит идентично. Он обрушился в августе 2019 года. Тогда власти обещали, что восстановят его в 2021–2023 годах.