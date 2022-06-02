Петербургские хирурги начнут пересаживать костный мозг онкобольным детям уже в 2022 году

По его словам, по итогам 2022 года онкогематологическое отделение университета станет универсальным, что позволит проводить даже операции по трансплантации костного мозга. Медики отмечают, что в России диагноз «онкология» ставят десяткам детей ежегодно, а всего с раком живут порядка 3,5 тысячи детей в стране.