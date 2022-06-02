Петербургские хирурги начнут пересаживать костный мозг онкобольным детям уже в 2022 году

Операции по пересадке костного мозга онкобольным детям в Петербурге начнут проводить уже в 2022 году. Об этом рассказал ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов.
Отделение онкогематологии, занимающееся лечением детей с разными видами рака, открыли в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете в декабре 2021 года. В нем находится 18 коек для маленьких пациентов.
«60 лет назад химиотерапии как таковой не существовало. На хирургическое лечение дети поступали в профильные учреждения, на сами операции часто вызывали наших специалистов. Поэтому назрела необходимость создания комплексного отделения», — пояснил газете «Петербургский дневник» Дмитрий Иванов.
По его словам, по итогам 2022 года онкогематологическое отделение университета станет универсальным, что позволит проводить даже операции по трансплантации костного мозга. Медики отмечают, что в России диагноз «онкология» ставят десяткам детей ежегодно, а всего с раком живут порядка 3,5 тысячи детей в стране.