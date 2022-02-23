Петербург вновь стал лидером антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные по числу россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки. Санкт-Петербург вновь занял первое место по показателям суточной заболеваемости.

Петербургские медицинские специалисты зафиксировали 9794 случая заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Отмечается, что днем ранее в городе было выявлено 6575 случаев заражения. Госпитализация понадобилась 536 пациентам, жертвами пандемии стали 83 петербуржца.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. С момента начала пандемии в городе было выявили 1 402 221 случай заражения коронавирусом, 31 502 человека умерло. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что ситуация с COVID-19 в Северной столице находится под контролем, однако статистические данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.

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