Петербург вновь стал лидером антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург вновь стал лидером антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусом Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные по числу россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией за последние сутки. Санкт-Петербург вновь занял первое место по показателям суточной заболеваемости.

Петербургские медицинские специалисты зафиксировали 9794 случая заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Отмечается, что днем ранее в городе было выявлено 6575 случаев заражения. Госпитализация понадобилась 536 пациентам, жертвами пандемии стали 83 петербуржца.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. С момента начала пандемии в городе было выявили 1 402 221 случай заражения коронавирусом, 31 502 человека умерло. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что ситуация с COVID-19 в Северной столице находится под контролем, однако статистические данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.

 
загрузка...
 
беглов коронавирус оперативный штаб статистика
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru