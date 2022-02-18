Петербург снова оказался лидером по суточному приросту заболевших COVID-19

Петербург снова оказался лидером по суточному приросту заболевших COVID-19 Новости
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Петербургские врачи за прошлые сутки зарегистрировали более 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом среди горожан.

Северная столица продолжает лидировать в антирейтинге по заболеваемости COVID-19 среди российских регионов. Суточный показатель в Петербурге оказался в два раза больше данных, зафиксированных в Москве, где подтвердилось 8308 случаев заболевания. При этом число петербуржцев, заразившихся инфекцией, за минувшие сутки достигло 16 398, а госпитализировано было 763 человека.

Кроме того, смертность в Северной столице тоже остается достаточно высокой. Количество летальных исходов за сутки составило 78, что стало новым антирекордом с начала пандемии.

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге — одна из самых напряженных. Администрация во главе с губернатором Александром Бегловым не смогла удержать под контролем эпидобстановку в городе, полностью провалив борьбу с коронавирусной инфекцией.

 
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