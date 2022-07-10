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Петербург потратит 2,5 млрд рублей на восстановление домов в Мариуполе

Петербург потратит 2,5 млрд рублей на восстановление домов в Мариуполе
Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга сообщил о намерениях оказать помощь Мариуполю в восстановлении пострадавших жилых домов. 

Уточняется, что город выделит на эти цели 2,5 миллиарда рублей из местного бюджета. Средства будут реализованы в рамках полного восстановления десяти многоквартирных домов на территории Мариуполя, пострадавших в ходе боевых действий. 

Примечательно, что Смольный делегировал эти полномочия аффилированным между собой ООО «Невское РЭУ» и ООО «КредоСтройСервис». Владельцы этих компаний ранее оказались замешаны в коррупционном скандале в рамках поставки материалов для капитального ремонта.

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