Петербург потратит 2,5 млрд рублей на восстановление домов в Мариуполе

Примечательно, что Смольный делегировал эти полномочия аффилированным между собой ООО «Невское РЭУ» и ООО «КредоСтройСервис». Владельцы этих компаний ранее оказались замешаны в коррупционном скандале в рамках поставки материалов для капитального ремонта.