Петербург потратит 2,5 млрд рублей на восстановление домов в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга сообщил о намерениях оказать помощь Мариуполю в восстановлении пострадавших жилых домов.
Уточняется, что город выделит на эти цели 2,5 миллиарда рублей из местного бюджета. Средства будут реализованы в рамках полного восстановления десяти многоквартирных домов на территории Мариуполя, пострадавших в ходе боевых действий.
Примечательно, что Смольный делегировал эти полномочия аффилированным между собой ООО «Невское РЭУ» и ООО «КредоСтройСервис». Владельцы этих компаний ранее оказались замешаны в коррупционном скандале в рамках поставки материалов для капитального ремонта.